Driekwart denkt er niet op vooruit te gaan

HILVERSUM - Ruim driekwart van de Nederlanders denkt dat hij er niet op vooruit gaat in het komende jaar, hoewel in de uitgelekte Miljoenennota staat dat 96 procent van de huishoudens meer te besteden krijgt. Ongeveer 17 procent gelooft wel in de optimistische begroting van het kabinet. Dat blijkt uit het jaarlijkse Prinsjesdagonderzoek van EenVandaag.