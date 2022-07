Drenkeling in Emmeloord is 21-jarige man uit Luttelgeest

De politie meldt dat na onderzoek blijkt dat het slachtoffer is overleden „als gevolg van een tragisch ongeval.” De man sprong volgens lokale media van een vlot in de recreatieplas, maar kwam niet meer boven. Op de kant was het vanwege de warmte behoorlijk druk, is te zien op beelden.

De politie was iets voor 16.00 uur afgekomen op een melding van een persoon te water in de Wellerwaard. Meerdere duikers gingen het water in. Toen hij ongeveer drie kwarter later werd gevonden, bleek dat de opgetrommelde hulpdiensten niets meer voor hem konden betekenen.