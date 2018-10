Spijbelen voor het klimáát?

Toch kan ik je vertellen waarom mijn klasgenoten zich destijds wel tot spijbelen lieten verleiden. Er waren tal van redenen: luiheid, lamlendigheid, onvoltooid huiswerk, hekel aan een vak, al dan niet tijdelijke docentenhaat, het besef dat je toch geen jota van de leerstof van die dag zou snappen, de onbedwingbare lust om je met een stel vrienden in plaats van in het klaslokaal te posteren op het terras van een strandpaviljoen, dat soort dingen. Dat verklaarden ze dan tegen mij en ik bewonderde ze daarom. Zij hadden tenminste van de vrijheid geproefd. Ik had mezelf aan Jodi vastgeketend.

Bal in het moederland

Nu pas, een hele halve eeuw later, ben ik op de hoogte gesteld van nóg een reden om te spijbelen: zorgen om het klimaat. Ik las dat tijdens mijn vakantie langs de rand van een zwembad in de Haut Var, waar de aarde behoorlijk was opgewarmd. Ik las hoe een wisselende groep scholieren tussen 15 en 17 jaar al meerdere dagen de straat pal voor de ingang van de Tweede Kamer bezet hield, met borden waarop leuzen als Go green or go home en Boeit onze toekomst je iets? Dat deden zij, echt waar, voor het klimaat. „Wij spijbelen voor het klimaat”, legde ene Sandor bewogen uit. „Mijn school is het er niet mee eens, maar mijn vader en moeder wel.” Ik las dat allemaal en nog veel meer en riep vervolgens schaterlachend tegen mijn gastvrouw: „Doe mij nog maar een pichetje rosé, Catharine! Het is bal in het moederland!”

Ja, sorry hoor, jongens en meisjes, oom Rob loopt iets te lang mee en weet dientengevolge nog hoe zijn voorganger Leo Derksen - God hebbe zijn ziel - vroeger aardig van leer kon trekken tegen de vredesbewegingen die bijvoorbeeld tegen de plaatsing van Amerikaanse kernraketten protesteerden. Hij zag de vrouwengroepen onder hen al ’kantklossen voor de vrede’. Het was het eerste waar ik aan dacht toen het Binnenhoffer scholierenprotest tot mij doordrong bij dat Zuid-Franse zwembad. Spijbelen voor het klimaat: ’t is bijkans hetzelfde. Welk een opofferingsgezindheid!

Barricades

Jazeker, ik weet dat een Zweedse scholiere ermee is begonnen, dat haar voorbeeld ook elders wordt nagevolgd en dat de jongerenafdeling van de Partij voor de Dieren er in dit Nederlandse geval achter zit. Maar spijbelen voor het klimáát? Kom op, zeg. Is dat tegenwoordig het equivalent voor op de barricaden springen?

Spijbelen doe je voor jezelf, voor niemand anders.

What’s next?

Een jaar sabbatical voor het klimaat?

Hee, kijk nou, een ansichtkaart.

„Veel liefs uit Thailand. Volgende week naar Nieuw-Zeeland. Alles voor het klimaat! Kusjes, Jodi.”