Eerste Oranjefans staan al klaar

LIVE – Verslaggever Lieke Jongbloed is in Den Haag. Kijk mee via haar tweets onderaan dit artikel.

Ook ondernemer en Oranjefanaat Johan Vlemmix is van de partij. Hij kondigde aan guldens met zijn portret uit te delen aan het publiek. Vorig jaar deelde hij vredesvlaggen uit.

De Glazen Koets rijdt dit jaar voor de derde keer op Prinsjesdag van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof, waar koning Willem-Alexander in de Ridderzaal de troonrede voorleest. De Glazen Koets vervangt de Gouden Koets, die wordt gerestaureerd.

Ook oranjefan Johan Vlemmix (links) is vroeg van de partij op Prinsjesdag bij paleis Noordeinde. Ⓒ ANP

De Oranjefans boffen met het weer. Rond 07.00 uur was het al zo’n 15 graden. Volgens Weeronline wordt het dinsdagmiddag ongeveer 24 graden in Den Haag. Wel steekt een stevige zuidwestenwind op. „Iedereen met een hoedje is bij dezen dus gewaarschuwd”, aldus de weerdienst.

Ⓒ Rene Oudshoorn