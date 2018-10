Atleet verbannen uit restaurant omdat hij te veel eet

Atleet Jaroslav Bobrowski bezocht afgelopen weekend Running Sushi in de Duitse stad Landshut, meldt Foxnews. Hij betaalde 15,90 euro voor het onbeperkt buffet. „We wilden gaan, bij het betalen was ik van plan een fooi te geven, maar de ober accepteerde die niet”, vertelde Bobrowski.

Eten voor vijf

„Hij eet voor vijf personen. Dat is niet normaal”, verklaarde de restauranteigenaar. Hij vertelde de hongerige atleet daarop persoonlijk dat hij niet langer welkom is in het restaurant. „Ik ben vanaf nu verbannen omdat ik te veel eet”, zei de verbaasde Bobrowski.