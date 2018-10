’Rutte wacht post in Brussel’

Rutte zal voor een mooie post in Brussel in de race zijn. Hij zal daar uiteraard vooral Europese belangen gaan behartigen misschien wel ten koste van Nederland. Het wordt voor ons rijke landje in de ogen van de rest van de Unie oppassen geblazen. De leden zullen vooral blijven azen op onze goed gevulde pensioenkassen van samen €1400 miljard euro die bijvoorbeeld Frankrijk op de grote hoop wil kieperen.

G.J. Keulen, Nuth