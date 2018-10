Wees op uw hoede; er waait een straffe wind op Prinsjesdag

Dat meldt Weeronline. Het wordt een warme derde dinsdag in september. In het zuidoosten is het vandaag met 25-27 graden zomers warm. In Oost-Brabant en in Limburg wordt het zelfs 28 of 29 graden. In het westen en noordwesten is het met 23-24 graden minder warm, maar nog steeds 5-7 graden warmer dan normaal.

Zuidwester

Naast warmte is er een stevige zuidwestenwind. De wind neemt vanmiddag toe tot matig in het binnenland en vrij krachtig tot krachtig in het westen. Direct aan zee kan het zelfs hard waaien. Kamerleden, maar ook oranjefans die zich vandaag hebben uitgedost met allerhande fraaie hoofddeksels moeten dus op hun hoede zijn.

Puffen op Prinsjesdag

Normaal gesproken wordt het tijdens Prinsjesdag rond de18 graden. Dit jaar komen we daar ruim bovenuit.

De warmste Prinsjesdag is 57 jaar geleden. In 1961 werd het maar liefst 28,7 graden in regio Den Haag en in Brabant en Limburg was het destijds tropisch warm.

Vorig jaar was het tijdens Prinsjesdag een stuk minder warm met 17 graden en stond er een frisse noordwestenwind. De paraplu was soms nodig, maar tussen de buien door was er ook regelmatig ruimte voor de zon.