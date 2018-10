Wie draagt wat op Prinsjesdag?

Opvallend: het mannelijke kamerlid Selcuk Öztürk besloot ook eens met de vrouwen mee te doen en zette een feloranje exemplaar op zijn hoofd.

’Vegan vleesjurk’

Met de door haar benoemde ’vegan vleesjurk’ probeert lijsttrekker Marianne Thieme van de PvdD aandacht te trekken voor plantaardige vleesvervangers.

Hoedenontwerper Berry Rutjes Jr. mocht aan de slag voor PVV’er Fleur Agema. Zij koos voor een bloemachtig model in de kleuren donkerblauw en zwart.

Zuurstokroze

D66-Kamerlid Salima Belhaj presenteert zichzelf dinsdagochtend in zuurstokroze. De Rotterdamse ontwerper Dorien David maakte de kleding voor haar stadsgenoot.

Tamara van Ark van de VVD kiest deze zonnige dag voor een meer basic en frisse outfit. In het wit straalt ze naast haar vader, die de politica op deze speciale dag vergezeld.

Mbo-studenten van de opleiding kapper en schoonheidsspecialist stylen minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) voordat ze zichzelf naar de Ridderzaal begeeft. Last but not least wordt de blauwe hoed geplaatst.

Met hun uitgesproken outfits en hoofddeksels proberen kopstukken in Den Haag een statement te maken. Zo droeg ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik in 2016 een hoedje van zalmhuid. De huiden werden eerder als afval weggegooid in een restaurant.

Hergebruik stoffen

Dit jaar gaat Kamerlid Dik voor een jeansjurk om aandacht te vragen voor het hergebruik van stoffen. Partijgenoot Stieneke van der Graaf liet haar jurk maken door een ontwerper uit het Syrische Aleppo.

