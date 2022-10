'Massa Is Kassa-Nicol reageert op parking-zoen’

Privé hoofdredacteur Evert Santegoeds is meer dan verbaasd over de toelage die Jaimie Vaes eist van Lil’ Kleine om hun kind te onderhouden: ‘7500 euro in de maand om een peuter te onderhouden?! Dat is totaal niet reëel’, zegt Santegoeds in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé. Verder merkt Evert op dat het tijd wordt dat Jan Smit naar de sportschool gaat en eindelijk reageert Nicol, de vriendin van Massa is Kassa-ster Peter Gillis, op de vermeende parkeerplaats-zoen van haar en een onbekende man.

