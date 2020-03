’Duitse barman besmette duizend mensen met corona’

„Maak een scherpe bocht naar rechts bij de skilift aan de rivier en je skiet praktisch de bar binnen”, vertelt een gebruiker van Trip Advisor over après-skibar Kitzloch. Ⓒ Foto Google Maps

ISCHGL - Après-skibar Kitzloch ligt prachtig gesitueerd in het Oostenrijkse Ischgl, vrijwel aan de piste en vlakbij een skilift. Veel wintersporters laten er een biertje tappen na een dag skiën of prikken een vorkje in het restaurant. „Het is er een beetje krap (de tafels staan dicht op elkaar), maar we hebben ons enorm vermaakt”, klinkt het in een recensie die twee weken geleden op de website TripAdvisor is geplaatst.