Vrouw die kind achterliet op CS in oktober voor rechter

Alle onderzoeken naar het drama, waarbij de 40-jarige Nabila R. haar 4-jarige kleuter achterliet op het station in hartje Amsterdam, zijn afgerond. Ook de psychische rapportages zijn klaar.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de Marokkaanse Nabila R. ervan dat ze op 26 november vorig jaar haar zoontje te vondeling heeft achtergelaten, om zich van hem te ontdoen. Het jongetje werd in zijn eentje aangetroffen en de politie kon de vrouw een paar dagen later aanhouden. Haar voorlopige hechtenis werd eind december geschorst.

De rechters dachten dat de vrouw deze dinsdagochtend op zitting was om ook daadwerkelijk de zaak te bespreken. Dat bleek toch niet het geval.

De reden is onbekend. De rechter merkte op dat de aan deze situatie snel een einde moet komen. R. moet duidelijkheid krijgen. De moeder zit al maandenlang bij het Leger des Heils en ziet haar zoontje al die tijd slechts een keer per week. De jongen is ondergebracht in een pleeggezin. R. maakt zich zorgen om zijn eetgedrag. Hij zou niet goed eten. Het gaat verder ‘naar omstandigheden goed met haar’.

