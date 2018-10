’Vrees voor nieuwe crisis’

Experts keken in alle media terug en wat schetst mijn verbazing: de schuldenberg is alleen maar toegenomen, de aangelegde buffers bij de banken zijn te laag om een echte crisis op te vangen en het geld flitst door de nieuwe technologie nog sneller rond dan voorheen. Er is kortom te zacht ingegrepen door toezichthouders en banken én de kans op een nieuwe, nog zwaardere crisis ligt op de loer. Niet alleen de greep op de immigratie is zoek, maar ook die op de internationale geldstromen. En dat baart de burger terecht zorgen!

Bas Overmars, Amsterdam