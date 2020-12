Shock en ’respect’ na opgeven CDA-lijsttrekkerschap Hugo de Jonge

„Respect, moeilijke keuze om te maken. De coronacrisis vergt veel van alle bewindslieden”, reageert 50Plus-fractievoorzitter Corrie van Brenk.

Partijvoorzitter Rutger Ploum laat via Twitter weten het besluit van Rotterdammer De Jonge te betreuren, maar er ook respect voor te hebben: „Hij bekleedt als coronaminister misschien wel de zwaarste kabinetspost sinds de Tweede Wereldoorlog en werkt dag en nacht om Nederland door deze crisis te leiden.”

Minister Bijleveld van Defensie reageert kort met ’respect’.

Ook Hielke Onnink, voorzitter van de jongerenafdeling van de partij, spreekt van ’respect’ voor het besluit. Sywert van Lienden, die meeschreef aan het partijprogramma, vindt het een ’verstandig besluit’ van De Jonge.

Ruimte voor een grapje is er ook. GL-Kamerlid Laura Bromet twitterde cynisch dat de CDA’ers er tijdens het stikstofdebat donderdagavond ’ogenschijnlijk rustig bij zitten’. Daarop reageerde CDA-Kamerlid Maurits von Martels met: „Is er wat gebeurd dan?”

Wie hem gaat opvolgen is nog niet duidelijk. Daar zou het partijbestuur over gaan, onder leiding van Rutger Ploum. Het partijbestuur beraadt zich nu over de verdere procedure. De timing is opmerkelijk: zaterdag houdt het CDA haar partijcongres.