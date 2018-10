’Vliegvakanties stoppen’

Schiphol groeit niet of nauwelijks als Lelystad maar uitbreidt lees ik nu. Dat is weer slecht nieuws voor een groot deel van Nederland.

Als ik de berichten mag geloven, zullen ’we’ (ik niet) steeds meer gaan vliegen. Hoe ze daar bij komen is mij een raadsel want ’we’ (ik wel) kunnen toch gewoon besluiten om niet of veel minder te gaan vliegen? Om vakantie te vieren is vliegen niet nodig. Per trein zijn heel veel mooie bestemmingen bereikbaar.

Kom op mensen, stop met dat onnodig vervuilen van het milieu. Niet meer vliegen is een makkelijke manier om veel milieuvervuiling te minderen.

Aad van der Gulik, Lisse