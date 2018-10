’Ik bepaal zelf wat ik eet’

Ik was namelijk tijdens de Havendagen in Rotterdam, samen met zes oude maten van het korps mariniers, in de befaamde havenkroeg de Ballentent. Daar serveert men naast een prima biertje vooral een zeer smakelijke, niet vette of kleffe, mega-gehaktbal met naar keuze friet, brood, etc inclusief mayo, curry of mosterd. Het was er tjokvol en het bedienend personeel kon de de ’ballen’ niet aanslepen. Ik heb daar niemand van deze leden van de samenleving horen vragen om een veganistische of glutenvrije gehaktbal omdat zij gezonde voeding centraal stelden. Kunnen wij svp ophouden met elkaar constant de maat te nemen en voor te schrijven wat we mogen eten en drinken?

W.A. van der Heijden,

Valkenburg (ZH).