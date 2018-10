Geen slachtoffers bij ingestorte parkeergarage Wormerveer

Bij een parkeergarage aan Plein 13 in Wormerveer is een vloer ingestort. Een deel van de tweede verdieping van de parkeergarage, ter hoogte van de in- en uitrit, is terechtgekomen op de eerste verdieping. Bouwinspecteurs van de gemeente zijn inmiddels gearriveerd om de constructie van de ingestorte garage te beoordelen.

De hulpdiensten hebben twee mensen opgevangen die enorm geschrokken waren na de instorting. Ze waren in de buurt toen een deel het gebouw in elkaar zakte. Het personeel van de supermarkt is opgevangen. Naastgelegen panden zijn uit voorzorg ontruimd.

Buurtbewoner Eric van Aalst hoorde het gebeuren. „Het leek wel of er vrachtwagens stenen aan het lossen waren.”

Ⓒ Robby Hiel

De hulpdiensten zijn ter plaatse om te onderzoeken of er in de parkeergarage slachtoffers zijn.

