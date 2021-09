Mogelijk tienduizenden anti-coronademonstranten op de Dam

Binnenland

Burgemeester sluit Marrakech Lounge op Herenstraat na beschieting vrijdagochtend

De voorgevel van shishalounge Marrakech in de Herenstraat in Leiden is vrijdagochtend rond drie uur beschoten. Daarbij is een persoon lichtgewond geraakt. Vrijdagmiddag werden de ramen dichtgetimmerd en sloot de gemeente het pand voor twee weken op last van de burgemeester.