Tienduizenden demonstranten vertrokken voor protestmars door centrum Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft opgeroepen niet meer naar de demonstratie te komen vanwege drukte. Volgens de politie is er nog geen indicatie dat de demonstratie zal leiden tot openbare ordeverstoring, en er wordt niet gehandhaafd op de anderhalvemeterregel. Wel zijn agenten bij de demonstratie aanwezig. De gemeente roept nieuwe demonstranten op niet meer te komen, maar benadrukt dat de rest van de demonstratie door kan gaan „als het zo gemoedelijk blijft”, aldus een woordvoerder.

Op de Dam heerst een uitgelaten, feestelijke stemming en er is harde muziek. Mensen staan dicht op elkaar, met hier een daar wat ruimte tussen groepjes mensen. Demonstranten hebben onder meer spandoeken, vlaggen en gele paraplu’s bij zich. Ook worden er stickers uitgedeeld met de slogan ’born to be free’ erop.

Gemoedelijk

De sfeer tijdens de demonstratie is gemoedelijk, er wordt gezongen en mensen praten met elkaar. Aan de demonstratie, met de slogan ’Samen voor Nederland’, doen volgens initiatiefnemer Michel Reijinga zo’n zestig organisaties mee. De groep komt naar eigen zeggen niet alleen in opstand tegen de nog geldende maatregelen, ook willen ze een statement maken tegen „toeslagenaffaires, huizentekorten en de Groningen-affaire.” Onder meer Forum voor Democratie laat via sociale media weten aanwezig te zijn, evenals Belang van Nederland, de partij van Wybren van Haga. De organisatie noemt het „de grootste demonstratie sinds de intrede van de coronamaatregelen.”

„Ik sta hier voor gewoon alles bij elkaar”, vertelt een demonstrant. „Niet alleen anti-corona maar ze proberen ons gewoon onze vrijheid af te pakken.”

Creativiteit

Ricardo van der Zande, werkzaam in de cultuursector, vertelt dat hij meeloopt „vanwege de buitenproportionele maatregelen” die onder meer de cultuur en evenementensector raken. „Alle creativiteit is verdwenen uit de samenleving.”

Docent in het middelbaar onderwijs Petra, die liever niet haar achternaam wil noemen, ziet corona als een „rookgordijn, waarachter het kabinet de macht naar zich toetrekt.” Ze noemt daarbij de demonstratie en de Grand Prix van dit weekend als voorbeeld. „Dat mag wel, maar als ik morgen naar school ga moeten we weer mondkapjes op.” Ze vindt dat niet te begrijpen en vindt het haar verantwoordelijkheid om dit te stoppen. „Ze gaan door totdat wij een grens stellen.”

