Biljet €100 zie je bijna niet

Pin je in dit land dan komen er uitsluitend briefjes van €20 en €50 uit de flappentap. Wil je een keertje met een briefje van €100 of €200 betalen in dit land dan is Leiden in last, want deze briefjes worden vaak niet eens geaccepteerd bij winkels en in de horeca.

Om de nieuwe briefjes van €100 en €200 te kunnen krijgen, zullen we naar het buitenland moeten, want daar rollen ze wel uit de pinautomaat. Nederland is toch soms wel een erg apart landje.

Hermien Kramer Kuiper, Epe