Meer dames aan de top noodzakelijk

We zien over het algemeen verdere deelname van vrouwen in regeringen en bedrijfsleven over de hele wereld toenemen. Vrouwen zijn socialer en zij hebben meer oog voor tekortkomingen onder de bevolking. Door hun deelname wordt het beleid socialer. Zo zijn in IJsland vrouwen voor een groot gedeelte verantwoordelijk geweest voor het uit het slop halen van hun economie sinds de crisis van 2008.

Zo heeft ook enkele jaren geleden de vestiging waar ik werk een wisseling van de wacht gekregen door gefaseerd drie leidinggevende vrouwen aan te stellen. Ik zei toen nog gekscherend: „We krijgen de ’Charlie’s Angels’ van de jaren tachtig terug.”

Uiteindelijk moet ik, en veel van mijn collega’s constateren, dat het nog beter is geworden dan dat het voorheen was. Ook de opgelegde doelstellingen worden met groot gemak onder hun leiding gehaald.

Kortom, van mij mogen ze in veel meer regeringen of leidinggevende functies gaan plaatsnemen dan dat ze nu al doen.

Mario Verhees,

Asten