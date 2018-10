Twee gewonden na ontploffing Technische Universiteit Delft

Ⓒ GinoPress B.V.

DELFT - Bij een een ongeval in een zuurkast bij een faculteit van de Technische Universiteit Delft zijn dinsdagochtend twee gewonden gevallen. Een deel van de faculteit werd ontruimd. Een van de slachtoffers is in een ambulance behandeld, de ander is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Dat meldt de brandweer.