40 maanden cel voor invalleraar om ontucht

Wel acht de rechtbank bewezen dat V. zijn jonge neefje meermaals ernstig misbruikte gedurende een periode van vier jaar. Hij maakte daar ook foto’s van en daarmee maakte hij zich schuldig aan het vervaardigen van kinderporno, aldus de rechtbank. Ook had hij veel kinderporno gedownload: op gegevensdragers had hij 174.000 foto’s en filmpjes van soms ernstige kinderporno met zeer jonge kinderen.

V. heeft het misbruik van zijn neefje bekend. Maar hij ontkende dat hij een leerlinge in haar onderbroek had betast. De rechtbank ziet daarvoor naast de verklaring van het meisje zelf onvoldoende steun in andere bewijsmiddelen.

V. heeft op 25 basisscholen gewerkt als invalonderwijzer. Hij sprak tegen dat hij zich op school had misdragen. Wel maakte hij duizenden foto’s van leerlingen, veelal had hij de camera ongemerkt gericht op de billen.

De zaak ging door het meisje eind 2017 wel rollen. Onderzoek daarna wees uit dat de man veel kinderporno had verzameld. Op de afbeeldingen werd toen ook zijn neefje herkend.

Eis

De officier van justitie had 48 maanden cel geëist. Maar omdat V. niet in zijn functie strafbare feiten had gepleegd, kwam de rechtbank tot een iets lagere straf. Wel kreeg hij een proeftijd van vijf jaar en een beroepsverbod opgelegd. Ook moet hij zich laten behandelen. V. gaf op de zitting huilend aan dat hij spijt heeft, ziek is en graag wil worden behandeld.