Nederlanders vast om illegale potentiepillen

SUSTRUM-MOOR - Net over de grens in Duitsland zijn vier Nederlanders opgepakt. Ze handelden in illegale potentiepillen. Bij hun huizen in Sustrum-Moor en Heede, net over de grens bij Groningen, zijn meer dan 440.000 van zulke pillen gevonden. Die zijn in beslag genomen, evenals 170.000 euro contant geld.