Lijst gele vakantielanden fors uitgebreid

Dat betekent dat Nederlanders er weer naartoe op vakantie mogen en bij terugkomst niet geconfronteerd worden met eisen als een negatieve coronatest, of quarantaine.

Portugal

De lijst met vakantielanden breidt zich hiermee fors uit. In heel Europa is het priktempo op stoom gekomen en dat is nu terug te zien in de reisversoepelingen. Eerder kregen landen als Portugal en Bulgarije al de kleurcode ‘geel’.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt wel dat de situatie in een land snel kan veranderen en dat men zich goed moet informeren over de ontwikkeling van de coronasituatie in een specifiek land. Het kan altijd gebeuren dat een land van ’geel’ weer op ’oranje’ springt. En dat kan gevolgen hebben voor reizigers.