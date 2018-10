Hoge Raad: mogelijk grote fouten in zaak Arnhemse villamoord

Mogelijk zijn de negen verdachten in de zaak onterecht veroordeeld. De opgelegde straffen liepen uiteen van vijf tot twaalf jaar.

De zaak draait om de moord, in 1998, op een 63-jarige vrouw in Arnhem. Zij werd in haar villa overvallen terwijl zij een 33-jarige vriendin op bezoek had. De mannen dwongen de vrouwen op bed te gaan liggen en schoten hen door het hoofd. De 63-jarige overleed, de andere vrouw raakte zwaargewond. De overvallers maakte een paar bankpasjes en een portemonnee buit.

Acht van de negen veroordeelden hebben altijd ontkend dat ze iets met de moord te maken hadden.

Twee veroordeelden zijn in verhoren door de politie mogelijk zo ernstig onder druk gezet dat ze een bekennende verklaring aflegden. Die bekentenis werd door de politie bovendien ’op relevante onderdelen gevoed’ met kennis die alleen een dader kan weten, schrijft ACAS.

Vechten tegen onschuld

Arthur van der Biezen, advocaat van één van de verdachten, reageert opgetogen. „Wij vechten al twintig jaar om zijn onschuld te bewijzen. Dit is een eerste grote stap naar een herziening.”

De ACAS komt onder meer tot haar conclusie na het bekijken van alle video’s van de verhoren. In de verslagen van die verhoren is stelselmatig het voeden met informatie weggelaten en gedaan of de kennis uit de verdachten zelf kwam, stelt de ACAS. Bovendien blijkt uit de verslagen ook niets van de uitgeoefende druk.