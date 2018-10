Dat zei koning Willem-Alexander zojuist tijdens de troonrede in de Ridderzaal.

„In het parlementaire jaar dat voor ons ligt, start de herdenking van 75 jaar bevrijding”, begon de koning zijn rede. „Op herdenkingsmomenten als deze, realiseren we ons hoe sterk het land is dat is opgebouwd.” De koning prees daarop de voorzieningen in het land. „De regering wil dit sterke land nog beter maken. De economische voorwaarden zijn daarvoor aanwezig.”

De verwachtingen over de economische groei zijn inderdaad positief. „De werkloosheid daalt naar een historisch laag niveau van 3,5 procent.” Maar hoe positief die cijfers ook zijn, het gaat ook om de verdeling van dat geld: „Meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat.”

Eenzaamheid

De koning benoemde dat Nederlanders met veel vragen zitten. Bijvoorbeeld over die economische verwachtingen. „En er is een vraag die niet in een rekenmachine past: leven we in Nederland wel voldoende met elkaar en niet te veel naast elkaar?” Zo wil de regering meer doen om eenzaamheid aan te pakken. Willem-Alexander: „We mogen niet berusten in het feit dat meer dan de helft van de 75-plussers zich eenzaam zegt te voelen.”

De Miljoenennota lekte de afgelopen dagen al uit. Daar was onder meer uit op te maken dat ons land volgend jaar naar verwachting 2,6 procent economische groei zal kennen en dat een doorsnee Nederlander er in koopkracht 1,5 procent op vooruit gaat. „Per saldo houden mensen meer over”, zei de koning dan ook.

Dividendbelasting

De troonrede zelf bleef echter tot het moment van uitspreken nog geheim. De koning behield dus zijn primeur. Maar in de troonrede en in de Miljoenennota komen natuurlijk wel veel dezelfde thema’s terug. De koning kondigt in zijn rede immers ook de maatregelen van het kabinet aan - zo benoemde hij expliciet het afschaffen van de dividendbelasting - en Willem-Alexander geeft namens de regering ook een beschouwing op de wereld om ons heen.

Er zijn ook economische risico’s. „Een groot probleem is de oververhitte woningmarkt”, zei de koning bijvoorbeeld in de troonrede die er af en toe wat haperend uit kwam.

Het is bovendien de vraag wat er aan de overkant van de Noordzee gaat gebeuren en wat dat voor onze economie zal betekenen. „Voor de Europese Unie wordt 2019 een intensief jaar met een nieuwe Europese Commissie en een nog onvoorspelbare brexit.”

Polderen

De regering maakte via de troonrede duidelijk dat er waarschijnlijk ’gepolderd’ gaat worden de komende tijd. Zeker na de Provinciale Statenverkiezingen in maart is het de vraag of het kabinet een meerderheid behoudt in de Eerste Kamer, maar ook nu is de meerheid krap. „Het kabinet realiseert zich dat er bij de uitvoering van het regeerakkoord geen vanzelfsprekende grote meerderheden zijn. Er is wel de Nederlandse traditie dat we met elkaar een sterk land stap voor stap steeds beter maken. In die traditie wil de regering werken, samen met u en samen met iedereen in ons land.”

Pensioenen

Er is meer werk aan de winkel. Er ligt nog steeds geen pensioenplan dat samen met de sociale partners is opgesteld. In de troonrede werd nog eens duidelijk gemaakt dat de regering daar wel mee aan de slag wil. „Het huidige pensioenstelsel maakt collectieve verwachtingen van mensen steeds minder waar”, sprak de koning. „De stijgende levensverwachting, veranderingen op de arbeidsmarkt en de aanhoudend lage rente hebben kwetsbaarheden aan het licht gebracht. De regering wil samen met sociale partners werken aan een pensioenstelsel dat deze kwetsbaarheden niet kent en dat tegelijkertijd sterke elementen als de collectieve uitvoering en risicodeling handhaaft.”

De koning bracht in herinnering dat een kabinet met een krappe meerderheid echt wel wat kan. Zo zat er honderd jaar geleden een kabinet dat precies de helft van de Tweede Kamerzetels achter zich had. „Desalniettemin wist het met de invoering van de achturige werkdag en het algemeen vrouwenkiesrecht wezenlijke verbeteringen door te voeren.”