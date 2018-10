Vorig jaar 180 verblijfsvergunningen ingetrokken

In 2016 werd nog van 40 statushouders (asielzoekers) de vergunning ingetrokken, en bij 80 mensen met regulier verblijf.

Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van de zaak waarin Amsterdamse rechters een Afghaanse statushouder een lagere straf oplegde voor een verkrachting dan volgens de richtlijnen zou kunnen, omdat hij anders zijn recht om in Nederland te mogen blijven, zou kwijtraken.

Het is opvallend dat de rechter hier rekening mee houdt, vindt universitair docent migratierecht Mark Klaassen van de Universiteit Leiden. ,,Want de strafrechter heeft niets met het Vreemdelingenbesluit te maken, waarin de regels over het intrekken van een verblijfsvergunning staan.”

Klaassen legt uit: ,,Voor de vraag wanneer een vreemdeling zozeer in de fout gaat dat hij niet meer zou mogen blijven, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde glijdende schaal. Daarin wordt de ernst van het delict en de opgelegde straf gebruikt, maar ook gekeken hoe lang iemand in Nederland is.”

Het opmerkelijke is dat de glijdende schaal volgens Klaassen normaliter pas wordt ingezet na iemands veroordeling. ,,Nu is er al bij het bepalen van het vonnis naar gekeken.” Hij kan niet zeggen of dit vaak gebeurt.

Dat is wel wat de VVD in de Tweede Kamer wil weten van de verantwoordelijk ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Harbers (Asiel). ,,Klopt het werkelijk dat in het vonnis wordt meegewogen of betrokkene zijn verblijfstitel kan kwijtraken”, vragen de VVD-Kamerleden Van Oosten en Azmani zich af. ,,Hoe verhoudt zich dit tot de rechtsgelijkheid?”

De liberalen willen dat minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Harbers (Asiel) zonodig actie ondernemen om te voorkomen dat een ‘verblijfstitel niet tot verlaging van strafoplegging kan leiden’. Ook PVV-leider Wilders en voorman Baudet van Forum voor Democratie zijn ontstemd over de strafvermindering. ,,Ik ben niet boos, ik ben woest”, laat Baudet op Twitter weten. Wilders zegt daar: ,,Dit is met geen pen te beschrijven. Het Nederland van Mark Rutte is ziek.”