Masih Alinejad vecht vanuit ballingschap tegen Iraans regime: ’Westerse politici zijn hypocriet en laf’

Door Wierd Duk Kopieer naar clipboard

Masih Alinejad: „Ik weiger om in angst te leven. Dat heb ik de FBI gezegd.” Ⓒ Eran Oppenheimer

Voor de Iraanse moellahs is Masih Alinejad een heuse nachtmerrie. Nog vanuit ballingschap in New York leidt de journaliste en activiste het verzet van Iraanse vrouwen tegen het islamistische regime in Teheran. „Het optreden van Sigrid Kaag daar voelde als een mes in mijn rug.”