’Geloofwaardigheid rechterlijke macht op het spel’

Terwijl het volk rekent op een navenante straf voor verkrachting, krijgt hij strafvermindering. De rechter bepaalt, dat deze crimineel als beloning in Nederland mag blijven om zijn lusten bot te vieren. Heel het volk rekende op een maximale straf, tbs, uitzetting. Op deze manier blijft er niets over van de geloofwaardigheid van de rechterlijke macht. Het volk begrijpt hier niets van. Je blijft af van andermans lichaam. Verkrachting is haast net zo erg als moord. Dat moet je niet belonen met consideratie voor de dader. Op water en brood die vent en uit Nederland schoppen terug naar Afghanistan.

Kees de Vries, Maasdam