Moet wiskunde weer een keuzevak worden?

"Rekenvaardigheden bijbrengen prima, maar houd op met dat ouderwetse teisteren en pesten van kinderen met dat eindeloze verplichte wiskunde!", schrijft hij. Maar lang niet iedereen is het daarmee eens. De uitslag van zijn poll: 51% wil wiskunde als verplicht vak houden, 49% vindt dat het een keuzevak moet worden.

OMWEG VIA VMBO

VROUW collega Mariëlle herkent zich helemaal in het verhaal van Marcs dochter. "Dit heb ik precies ook zo gehad. Ik heb een hele omweg gemaakt op de middelbare school, omdat ik niet goed was in wiskunde.

Op de havo had ik voor ieder vak hoge cijfers, maar bij wiskunde lukte het maar niet. Toen ben ik naar het vmbo gedaan en heb ik daar examen gedaan zonder wiskunde. Daarna mocht ik weer terug naar de havo."

NIET NODIG

Ook VROUW-collega Hester is helemaal voor wiskunde als keuzevak. "Voor veel studies is het totaal niet nodig. Ik begreep zelf werkelijk helemaal niets van wiskunde. Dikke onvoldoendes, wanhoop, tranen. Gewoon nul inzicht. In 'mijn tijd' was het gelukkig alleen de eerste twee jaar verplicht. Ik heb het daarna meteen laten vallen, wat een opluchting!"

Wat vader Marc betreft mag de keuze zelfs nog eerder gemaakt worden: "Vanaf de tweede van de middelbare, denk ik. Dan kan in het eerste jaar bekeken worden wat bij het kind past." Hester: "Ik ben nu 41 en heb het nog nooit gemist in mijn leven. Er is altijd wel iemand die je kan helpen als je er zelf niet uitkomt."

KANSEN ONTZEGGEN

VROUW-collega’s Daphne en Marjolein zijn het er niet mee eens. "Het is ook niet goed om alles wat niet lukt maar weg te nemen voor kinderen", vindt Daphne. Marjolein denkt dat de kans groot is dat je je kinderen kansen ontzegt door ze de mogelijkheid te geven wiskunde te laten vallen.

"Voor heel veel studies is wiskunde juist wel nodig. Mijn zoon doet nu een tussenjaar om dat probleem op te lossen. Op je 15e kun je nog niet ver genoeg vooruit kijken om zo’n verantwoordelijke beslissing te nemen."

PRAAT MEE

Had jij vroeger moeite met wiskunde? Wat zou jij het beste vinden voor jouw kind(eren)? Praat mee!