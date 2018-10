Duitse justitie laat Iraakse verdachte van moord gaan

De advocaat van de verdachte Yousif A. heeft tegen Duitse media gezegd dat er niet in de geringste mate aanwijzingen zijn dat zijn cliënt inderdaad bij de dood van de Duitser was betrokken. Daarom laat de rechter hem vrij aldus de raadsman.

Demonstraties

Yousif A. was wel in de buurt van de steekpartij, maar had er geen deel aan, aldus de advocaat. In de nacht van 25 op 26 augustus werd het 35-jarige slachtoffer op straat doodgestoken. Drie asielzoekers zijn toen als verdachten aangemerkt, inclusief Yousif A. Het incident leidde in Duitsland tot demonstraties en soms ongeregeldheden, waarbij het migratiebeleid centraal stond. Van de twee resterende verdachten zit er nog een vast en de ander is voortvluchtig.

