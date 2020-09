Auto vliegt terras op bij Gelders pannenkoekenhuis

Hulpdiensten rukten na de melding massaal uit. De bijrijdster in het voertuig, volgens fotografen ter plaatse een vrouw op leeftijd, is direct behandeld in een ambulance en overgebracht naar het ziekenhuis.

Het terras zou behoorlijk gevuld zijn op het moment van de aanrijding. Over verdere gewonden is nog niets bekend.

Tips over dit voorval? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952.