Hoekstra: ’Brexit bedreigt onze portemonnee’

Hoekstra bood met het traditionele koffertje zojuist de eerste begroting van dit kabinet aan.

Met zijn pleidooi voor ’reserves aanleggen’ bedoelt de CDA-bewindsman vooral het terugdringen van de staatsschuld. Met een begrotingsoverschot van 1 procent - er wordt dus minder uitgegeven dan er binnenkomt - zakt de staatsschuld nu tot onder de 50 procent van wat ons land elk jaar verdient.

Forse stappen

„Tien jaar geleden, voordat de crisis uitbrak, was de schuld net iets meer dan 43 procent”, gaf Hoekstra toe. „We zijn er dus nog niet, maar we zetten wel forse stappen in de goede richting. In de richting waarbij de overheid, als de nood weer aan de man is, nieuwe tegenslag kan opvangen.”

Meerdere economen vinden echter dat dit kabinet nog steeds te veel uitgeeft in een tijd dat het meezit. Met deze koers moet er weer bezuinigd worden als het straks even tegenzit. De structurele uitgaven kunnen dan niet betaald worden. Zij zeggen dus: los nog meer staatsschuld af.

Schuld van 400 miljard

Hoekstra geeft toe dat het nu geen tijd is om achterover te leunen. „Want de schuld mag dan dalen, laten we onszelf bevrijden van de gedachte dat we de financiële teugels zouden kunnen laten vieren. Want nog altijd is de schuld van de overheid meer dan 400 miljard euro. En daarover betalen we per Nederlander per dag bijna een euro, alleen al aan rente.”

Dat het tij nu meezit, daar is iedereen het in elk geval over eens. Hoekstra noemt Nederland „het land waar het economisch in heel veel opzichten goed gaat. Waar de begroting voor de vierde keer op rij een plus noteert. Vier jaar achter elkaar een begrotingsoverschot: dat is in zestig jaar niet meer voorgekomen. Het is ook het Nederland waar de economie opnieuw stevig groeit. En waar de werkloosheid daalt tot het laagste niveau in vijftien jaar.”

Haast onmogelijk

Zo’n lage werkloosheid leek voor kort haast onmogelijk, zei de schatkistbewaarder. „Vier jaar geleden zaten nog meer dan 700.000 mensen ongewild thuis: meer mensen dan Rotterdam aan inwoners telt.”

De minister wierp de vraag op of de positieve cijfers door Haags beleid komen. „Natuurlijk: verstandig beleid, tijdig hervormen en politieke stabiliteit dragen bij aan economisch succes. Maar verder past de politiek eerlijk gezegd bescheidenheid. Het economisch succes van vandaag is vooral het resultaat van ijzersterke economische fundamenten, van internationale economische groei, van ondernemerschap, in al die Nederlandse bedrijven en van de inspanningen van miljoenen Nederlanders die iedere dag opnieuw keihard aan de slag gaan.”

Brexit bedreigt ons

Hoekstra benoemde ten overstaan van het parlement nog eens de risico’s voor onze economische groei, „Uw Kamer weet net zo goed als ik dat juist onze economie meedeint op de golven van de wereldeconomie, gevoelig is voor geopolitieke instabiliteit, en als één van de eerste de gevolgen ondervindt van handelsconflicten. Bovendien bedreigt dicht bij huis de Brexit onze export, onze banen, en onze portemonnee.”

Investeringen

Het kabinet investeert in onderwijs, infrastructuur, politie, defensie en in werkgelegenheid, somde Hoekstra op. Bovendien is er financiële ruimte gemaakt om de gaswinning ’zo snel mogelijk te beëindigen’.

Volgens Hoekstra is het een begroting waarmee alle groepen Nederlanders de economische groei gaan voelen. „Want 96 procent van de Nederlanders gaat er in 2019 op vooruit.”