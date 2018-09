Dreigende Britse aristocraat 12 weken cel in

Philipps, de vierde burggraaf van St. Davids, had via Facebook omgerekend ruim 5500 euro geboden aan degene die activiste Gina Miller „per ongeluk zou overrijden.” Hij noemde haar een „verschrikkelijk lastige eerste generatie immigrant” en een „bootspringer” die terug moest worden gestuurd naar de „stinkende jungles.”

Volgens The Guardian gaf Philipps het schrijven van de teksten toe, maar noemde hij zijn opmerkingen „satire.” Philipps werd daarnaast veroordeeld voor zijn commentaar op een artikel over een immigrant met acht kinderen die een sociale huurwoning had afgewezen. De aristocraat loofde 2000 pond (ongeveer 2270 euro) uit aan degene die de immigrant „in stukjes zou snijden.”