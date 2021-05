Klopjacht op militair België: ’Dit kan ook dwaalspoor zijn’

De gewapende Jurgen C. stond al langer op de radar van het OCAD, het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse. Nu zijn er heel concrete aanwijzingen voor gevaarlijke plannen en van acuut gevaar; vandaar het hoogste dreigingsniveau. Het algemene dreigingsniveau blijft wel ’gemiddeld’, laat de Belgische tegenhanger van de NCTV weten.

C. is zelf licht ontvlambaar en had een raketwerper bij zich, maar de zwaarste wapens zijn inmiddels teruggevonden. Van C. nog geen spoor. „Alles is mogelijk”, zeggen bronnen binnen de veiligheidsdiensten tegen Vlaamse media. „Ook het buitenland.”

Grote zoekactie

De Belgische politie zocht dinsdagnacht in het Dilserbos in Dilsen-Stokkem, een half uurtje fietsen van de Nederlandse grens, bij het Limburgse Nattenhoven. Vlak naast het plaatsje begint ook natuurgebied Hoge Kempen. Alle buurtbewoners werd gevraagd om voor hun eigen veiligheid binnen te blijven en hun huizen niet te verlaten. Een helikopter cirkelde boven het gebied.

Een boswachter heeft in Dilsen de auto van de gezochte Jurgen C. gevonden. De autoriteiten hebben deze Audi Q5 weg laten takelen.

Dennie Bonnet woont aan de rand van het bos waar de auto is gevonden, en zag ineens speciale eenheden arriveren. „Ik kwam net terug van hardlopen toen ze aankwamen. Helemaal ingepakt, met wapens bij zich. Ook gingen ze met politiehonden het bos in. Zeker 25 of 30 manschappen. Er kwam ook een pantserwagen, met een soort kooi eromheen. Echt zwaar materieel.”

Ⓒ Dennie Bonnet

’Wapens in auto’

Hij hoorde vanuit zijn huis wat er werd gezegd. „De boswachter vertelde de eenheden dat hij de auto had gevonden, met al die wapens. Hij zag kabeltjes, draden. Daarna zijn ze dik twee uur met die auto bezig geweest.” Justitie bevestigt in Belgische media dat de zwaarste wapens zijn teruggevonden in de auto.

Het gebied waar de militair (inzetje rechts) zich zou schuilhouden. Ⓒ De Telegraaf

De veiligheidsdiensten hebben tot woensdagochtend heel vroeg doorgezocht, maar niets gevonden. Opmerkelijk genoeg is woensdag overdag niets meer te merken van een klopjacht – althans, niet in het gebied waar alle ogen op zijn gericht.

De vriendin van C. had maandagavond alarm geslagen. Daarna bleek dat C. zware wapens waaronder een raketwerper had gestolen uit zijn eigen kazerne. In een afscheidsbrief legde hij uit dat hij niet meer kon leven in een ’maatschappij geregeerd door politici en virologen’. Dinsdag moest viroloog Marc Van Ranst samen met zijn gezin in veiligheid gebracht worden. Van Ranst werd eerder op internet bedreigd door C., die nauwe banden heeft met een ex-militair en veroordeeld neonazi, ene Tomas Boutens, die C. dinsdagavond meteen op Facebook steunde.

Beelden van de zoektocht met gemaskerde agenten in het Dilserbos in Dilsen-Stokkem. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

C. beschikte volgens Het Nieuwsblad over een raketwerper, een machinepistool en een gewoon pistool. Welke wapens precies zijn teruggevonden, is niet helemaal duidelijk. De militair zou zelf een kogelwerend vest dragen.

Dwaalspoor?

Woensdag is het rond tien uur in de ochtend rustig op de plek waar de auto werd gevonden. Het gebied is niet afgezet, en Bonnet hoopt dat C. inmiddels niet meer in het gebied is. „Je hebt hier een jeugdkamp in het bos, maar ook een weeshuis. Je kunt je hier prima verstoppen, maar zit hij hier nog? Het kan ook een dwaalspoor zijn.”

„Laten we hopen dat het goed afloopt”, zegt Dennie Bonnet. Ⓒ De Telegraaf

Hij kent C., die uit Dilsen-Stokkem komt, persoonlijk. „Niet heel goed, maar wel van gezicht. Van het voetbal ook. Dat mensen zo extreem kunnen worden in hun denkbeelden... Laten we hopen dat het goed afloopt. Maar omdat er ook een ambulance naar binnen was gereden, houden ze waarschijnlijk met alles rekening.”

Nederlandse politie

De politie in Limburg is alert, maar heeft op dit moment geen rol in de zaak rond de voortvluchtige Belgische militair die virologen bedreigde. Dat laat een woordvoerder van het Limburgse korps desgevraagd weten.

„We zijn niet actief betrokken geweest bij deze actie tot nu toe. De Belgische politie leidt het onderzoek”, aldus de woordvoerder. Volgens hem is er geen informatie die doet vermoeden dat de Belgische verdachte mogelijk de grens over komt. „Maar we zijn wel alert en monitoren de ontwikkelingen.”

Over hoe die extra alertheid en monitoring eruit zien, wil de zegsman geen verdere uitspraken doen om de verdachte niet mogelijk onbedoeld informatie te geven. „We onderhouden contacten met onze Belgische collega’s”, is het enige wat hij er verder over kwijt wil.

Van Ranst

Die bekende viroloog Van Ranst reageerde in de nacht van dinsdag op woensdag in een Twitterbericht. „Tegen covidmaatregelen en covidvaccins zijn, valt al te vaak samen met geweldverheerlijking en rauw racisme”, schrijft Van Ranst. „Laat één ding duidelijk zijn: zulke bedreigingen maken op mij niet de minste indruk.”