LIVE | Klopjacht op militair België aan Nederlandse grens

De Belgische politie zocht deze woensdagochtend in het Dilserbos in Dilsen-Stokkem, een half uurtje fietsen van de Nederlandse grens, bij het Limburgse Nattenhoven. Vlak naast het plaatsje begint ook natuurgebied Hoge Kempen. Alle buurtbewoners werd gevraagd om voor hun eigen veiligheid binnen te blijven en hun huizen niet te verlaten. Een helikopter cirkelde boven het gebied.

Een boswachter had in Dilsen een auto gevonden die vermoedelijk van de gezochte Jurgen C. is. De autoriteiten hebben de auto weg laten takelen. Vooralsnog lijkt het erop dat de zoektocht dinsdagnacht, tot in de vroege uurtjes, niets heeft opgeleverd.

Wapens

De vriendin van C. had alarm geslagen, waarna bleek dat de man zware wapens waaronder een raketwerper had gestolen uit zijn eigen kazerne. In een afscheidsbrief legde hij uit dat hij niet meer kon leven in een ’maatschappij geregeerd door politici en virologen’. Dinsdag moest viroloog Marc Van Ranst samen met zijn gezin in veiligheid gebracht worden. Van Ranst werd eerder op internet bedreigd door C.

Beelden van de zoektocht met gemaskerde agenten in het Dilserbos in Dilsen-Stokkem. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

De man beschikte volgens Het Nieuwsblad over een raketwerper, een machinepistool en een gewoon pistool. Ook zou hij een kogelwerend vest dragen. De zwaarste wapens zouden echter in de auto zijn teruggevonden, bevestigt justitie aan Het Nieuwsblad.

Van Ranst

Die bekende viroloog Van Ranst reageerde in de nacht van dinsdag op woensdag in een Twitterbericht. „Tegen covidmaatregelen en covidvaccins zijn, valt al te vaak samen met geweldverheerlijking en rauw racisme”, schrijft Van Ranst. „Laat één ding duidelijk zijn: zulke bedreigingen maken op mij niet de minste indruk.”

