Drempel om geld te lenen gaat omhoog

Dat schrijft minister Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer. De grens ligt op dit moment nog bij 1000 euro. Als mensen een lening willen afsluiten of een product op de pof willen kopen dat boven dat bedrag ligt, moet de verstrekker kijken of zij wel kredietwaardig zijn. Bijvoorbeeld door iemands loonstrook te controleren.

Maar omdat betalingsachterstanden juist bij kredieten van minder dan 1000 euro groter zijn, gaat Hoekstra die grens nu verlagen naar 250 euro.

Rode rente

De minister heeft daarnaast besloten om de maximale rente op kredieten of rood staan bij de bank voorlopig op 10 procent te houden. Afgelopen zomer verlaagde Hoekstra dat maximum van 14 naar 10 procent, nadat de Kamer dat had afgedwongen.

De CDA-minister besloot de maximale rente in elk geval tot 1 maart te verlagen, ook in het licht van de economische crisis die het coronavirus met zich heeft meegebracht. Omdat we nog steeds in die crisis zitten, heeft Hoekstra de verlaging verlengd tot 1 september. Hij laat het aan het volgende kabinet om definitief te bepalen hoe hoog de maximale rente moet zijn.

Balans

Daarbij blijft het volgens de minister zoeken naar de balans tussen enerzijds mensen niet onnodig met woekerrentes opzadelen en anderzijds voorkomen dat het te aantrekkelijk wordt om geld te lenen of aanbieders de kosten op een andere manier verrekenen omdat het verlenen van kredieten hen alleen nog maar geld kost.

Hoekstra constateert ook dat het aantal betalingsachterstanden dat mensen bij bijvoorbeeld een webshop of postorderbedrijf hebben, flink is afgenomen. De minister dreigt al langer met maatregelen tegen deze bedrijven als zij niks aan de betalingsachterstanden doen, maar schrijft nu dat het ‘positief is dat deze trend doorzet’.