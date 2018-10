Raad van State kritisch over plan dividendtaks

„De afschaffing van de dividendbelasting leidt tot een forse derving van inkomsten”, aldus de Raad van State. „Het is daarom belangrijk dat de regering een zo compleet mogelijk beeld schetst van de gemaakte afwegingen. Op die manier kan een meer politiek afgewogen oordeel over de afschaffing van de dividendbelasting worden gegeven.”

De Raad van State adviseert het kabinet niet alleen de voorgeschiedenis van het omstreden besluit beter toe te lichten, maar ook om de effectiviteit „zo goed mogelijk te duiden.”

Ook over andere belastingmaatregelen is de Raad van State kritisch. Volgens het adviesorgaan verandert de fiscale wetgeving „met een veel te hoge frequentie.” Dat tast de voorspelbaarheid van het beleid aan, schrijft de raad. Die vindt het ook geen goede zaak dat het „omvangrijke pakket” fiscale besluiten van het kabinet in korte tijd door het parlement wordt gejaagd. Zeker voor de Eerste Kamer maakt dat een „afgewogen beoordeling” moeilijk.

De Raad van State haalt verder uit naar het begrotingsbeleid van Rutte III. Het kabinet geeft in tijden van flinke economische groei veel geld uit en laat daardoor de overheidsfinanciën op termijn uit de klauw lopen. Het overschot van 0,8 procent op de begroting maakt plaats voor een tekort van 0,4 procent, rekent het adviesorgaan voor. Dat komt neer op een bedrag van 9 miljard. De raad vraagt zich af of de meevallers in de zorg en de sociale zekerheid waarmee extra uitgaven worden gedekt wel blijvend zijn.