Uitslag Stelling: Vier dagen les onvoldoende

Mogelijk nog voor de herfstvakantie is het al zover, vrezen onderwijskoepels Agora (25 basisscholen) en Zaan Primair (28 basisscholen). Om er nog maar van te zwijgen als er weer een langdurige griepgolf aankomt en leerkrachten zich bij bosjes ziek melden.

Dat heeft de schoolbesturen tot rigoureuze oplossingen aangezet: een dagje minder school in de week. En ook al is het volgens de onderwijsinspectie niet toegestaan: ’Nood breekt wet’, liet collegevoorzitter Niko Persoon van Zaan Primair weten. De invalpools zijn leeg - die invalkrachten staan al op vaste dagen voor een overvolle klas - en andere noodscenario’s zoals groepen verdelen, directeuren voor de klas en parttimers vragen meer uren te draaien, zijn uitgeput.

Leuk voor de kinderen wellicht, zo’n extra vrije dag. Maar niet alle ouders staan te springen en ook de leerkrachten zelf niet. „Zij hebben per slot voor dit beroep gekozen omdat ze allereerst om kinderen geven”, stelt een deelnemer aan de stelling. „Zij willen hun leerlingen de best mogelijke bagage voor later meegeven.”

Gevreesd wordt dat de lesstof in vier dagen proppen, vooral ten koste gaat van de zwakkeren, te intensief is. „Ze moeten te veel gaan doen op een dag. Het schoolsysteem moet echt anders”, stelt een stemmer. „Dat komt de kinderen ten goede en daarmee hun ontwikkeling en uiteindelijk profiteert daar de hele maatschappij van. Niet doen dus.”

Driekwart van de deelnemers is ervan overtuigd dat met de verkorte schoolweek de onderwijskwaliteit achteruitgaat. „En dat is al om te huilen”, vindt iemand. „Bovendien zijn kinderen gebaat bij iedere dag les. Zij hebben structuur nodig.”

Voorstanders hebben minder bedenkingen: „Het verplichte aantal lesuren per jaar (940 uur) is goed te verdelen over vier dagen. Dat wordt makkelijker als de mei- en/of herfstvakantie naar één in plaats van twee weken gaat. Er zitten nog best veel fun-uren bij zoals tekenen, muziek, handvaardigheid en bewegingsonderwijs.” Maar ook: ,,Het zou goed zijn voor ouders om zich elke week eens een dagje met de kinderen bezig te houden.”

Het blijft, vooral in de Randstad, tobben met het lerarentekort. ,,Misschien is dit dreigement de manier om Den Haag te overtuigen dat het zo niet verder kan”, denkt iemand.

„Eerst het vak aantrekkelijker maken door meer te betalen, net zoveel als in het voortgezet onderwijs”, klinkt het. En: „Te weinig personeel, hoog ziekteverzuim, de klassen zijn te groot, al dat vergaderen en dan ook nog die lastige ouders. Wat een stressberoep! De werkdruk is hoog. De klassen zitten vol kinderen die geen Nederlands spreken of allerlei andere problemen hebben (’rugzakje’). Die vragen veel aandacht zodat de rest in de soep loopt.”

Verontruste ouders melden zich ook. Want wat gebeurt er met hun kind op die ’vijfde’ dag: „Dit is een ander met de problemen opzadelen”, vindt iemand. „Werkende ouders moeten een dag vrij nemen of extra opvang regelen. Wie gaat dat betalen?” Iemand anders: „Opa’s en oma’s zijn dus weer de klos...”