Rusland gaat kernreactors bouwen in Hongarije

MOSKOU - De Russische atoomenergiegigant Rosatom begint snel met de bouw van twee nieuwe kernreactoren in Hongarije. Dit zei de Russische president Vladimir Poetin tijdens een bezoek aan Moskou van de Hongaarse premier Viktor Orban. De reactoren komen in de kerncentrale Paks NPP die al goed is voor 40 procent van alle elektriciteit in Hongarije.