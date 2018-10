Rechters blij met tijdelijke opvulling tekort

DEN HAAG - Het kabinet gaat het tekort van de rechtbanken van 40 miljoen euro dit jaar aanvullen, blijkt uit de begroting. De Raad voor de Rechtspraak is daar blij mee, omdat hiermee de acute geldzorgen zijn opgelost. Maar het is geen structurele oplossing, benadrukt voorzitter Frits Bakker van de raad. Volgend jaar hoopt hij afspraken te hebben gemaakt die leiden tot een blijvende oplossing. Er loopt nu een onderzoek naar de knelpunten in de financiering.