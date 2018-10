Auto’s vast in parkeergarage Wormerveer

WORMERVEER - Auto’s die in de gedeeltelijk ingestorte parkeergarage in Wormerveer staan, kunnen er dinsdag nog niet uit. De Veiligheidsregio laat weten dat de parkeergarage en de supermarkt eronder de rest van de dag gesloten blijven. Eigenaren van auto’s in de parkeergarage kunnen woensdagochtend contact opnemen met de gemeente Zaanstad.