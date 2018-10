Audi’s Tesla-concurrent laat zich zien

Bijtelling wordt een dingetje

De Audi e-tron heeft door die introductie in 2019 direct een achterstand op een concurrent als de Jaguar I-Pace, vooral op de zakelijke markt. In 2018 geldt over de hele cataloguswaarde bij zakelijk gebruik een bijtellingspercentage van 4 procent. De bijtellingsregels gaan in 2019 op de schop. Vanaf 1 januari 2019 geldt het verlaagde bijtellingspercentage van 4 procent alleen nog tot 50.000 euro van de catalogusprijs. Voor bedragen daarboven geldt het bijtellingspercentage van 22 procent. Deze regeling geldt alleen voor 2019 en voor 2020. Vanaf 2021 is feestje echt voorbij, want dan betaal je over de gehele cataloguswaarde 22 procent bijtelling, zelfs voor elektrische auto’s.

Afmetingen

Audi zal de aantallen van de e-tron dus vooral buiten Nederland gaan halen. Op papier laat de e-tron in ieder geval nette cijfers zijn. De 4.901 mm lange, 1.935 mm brede en 1.616 mm hoge e-tron krijgt een wielbasis van 2.928 mm en biedt plaats aan vijf personen. De bagageruimte – toegankelijk via een standaard aanwezig elektrisch bedienbare achterklep - bedraagt 660 tot 1.725 liter. In de bodemsectie verwerkt Audi een 95 kWh lithium-ion accupakket van 2,28 meter lang, 1,63 meter breed en 34 cm hoog. Goed voor een range (WLTP) van 400 kilometer. Het accupakket bestaat uit 36 modules, weegt grofweg 700 kilogram (!) en is op 35 punten met bouten vastgemaakt aan de bodemsectie.

Opladen

De Audi e-tron opladen kan op diverse manieren. Het standaard mobiele oplaadsysteem staat opladen met 2,3 kW (230 Volt) en 11 kW (400 volt, 3-fasen) toe. In dat laatste geval duurt opladen ongeveer 8,5 uur. Een laadsysteem met 22 kW is optioneel verkrijgbaar. Dit systeem vereist een tweede oplader aan boord van de e-tron en is pas in 2019 leverbaar. Daarnaast ondersteunt de e-tron snelladen tot 150 kW. Dan duurt opladen slechts een half uur. Het aantal oplaadpunten waar dit snelle laden mogelijk is, is echter nog vrij beperkt maar wordt wel uitgebreid in de toekomst.

408 pk

De Audi e-tron krijgt twee elektromotoren. Eentje voor de vooras en de tweede voor de achteras. Dat resulteert in – verrassing! – vierwielaandrijving. De twee elektromotoren hebben een systeemvermogen van 300 kW (408 pk) en 660 Nm trekkracht. Genoeg power voor een 0-100-tijd van minder dan zes seconden en een begrensde topsnelheid van 200 km/u. One-pedal-driving is mogelijk. Er wordt dan zoveel mogelijk op de elektromotoren geremd om de auto af te remmen. Audi monteert standaard 19-inch wielen met speciale EV-banden in de maat 255/55.

Rijhoogte

Slimme wielophanging maakt diverse rijhoogtes mogelijk. Afhankelijk van de rijsnelheid en rijstijl is de rijhoogte over een afstand van 76 mm verstelbaar. Op hogere snelheden wordt de ophanging sterk verlaagd, maar in off-road modus neemt de bodemvrijheid ten opzichte van de normale rijhoogte met 35 mm toe. Als de gebruiker dan ook nog op de ‘Raise’-knop drukt, neemt die bodemvrijheid nog met 15 mm extra toe. Caravanrijders hebben ook wat aan de Audi e-tron, want de elektrische SUV mag 1.800 kilogram trekken.

Zijcamera’s

Designtechnisch is de Audi e-tron best interessant. Zo heeft de auto optioneel zijcamera’s in plaats van zijspiegels. Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen legt het systeem in een nieuwe Sjoerds Weetjes tot in detail uit. Het interieur oogt verder heel modern. Analoge knoppen zijn er bijna niet, zoals in de meeste nieuwe Audi's. Het bedienen van de meeste systemen verloopt via aanraking of met spraak. De standaard aanwezige Audi virtual cockpit heeft een resolutie van maar liefst 1.920 x 720 pixels en heeft in de e-tron speciale 'EV-graphics'.

Brussel en Hongarije

De Audi e-tron komt eind 2018 op de Europese markt en wordt gebouwd in Brussel. De marktintroductie in Nederland vindt begin 2019 plaats. De auto gaat hier 84.100 euro kosten, vergelijkbaar met de vanafprijs van een Jaguar I-Pace. Audi heeft de fabriek in Brussel speciaal aangepast op de komst van de e-tron. Er rijden autonome transportsystemen rond die de accupakketten naar de auto’s vervoeren. Daarnaast hebben werknemers in Brussel meer dan 200.000 trainingsuren achter de rug om de elektrische Audi te kunnen produceren. Audi produceert de elektromotoren van de e-tron in een productiefaciliteit in Győr, gelegen in Hongarije. Elke dag lopen er in Győr 400 elektromotoren van de band. Audi kan de productie in de toekomst verder opschroeven. Ook in de productiefaciliteit in Győr gebruikt Audi autonome robots om onderdelen – in dit geval elektromotoren – te vervoeren.

Audi e-tron edition one

Snelle beslissers kunnen gaan voor de Audi e-tron edition one waarvan Audi in totaal 2.600 exemplaren bouwt, allemaal gespoten in de kleur Antigua Blue. Dit introductiemodel heeft verder nog diverse zaken standaard, waaronder 21-inch wielen, een Bang & Olufsen Premium Sound System, Matrix LED-koplampen en de eerder genoemde zijcamera’s.

