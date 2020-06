Greenpeace slijpt de messen: ’Stikstofaanpak kabinet is ondermaats’

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en voorzitter Johan Remkes tijdens de presentatie van het eindrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek. Ⓒ ANP

Den Haag - Het miljardenplan van het kabinet om de stikstofcrisis aan te pakken is volgens de commissie-Remkes ’onvoldoende’. Ten koste van het bedrijfsleven pleit de VVD-prominent voor nog strengere uitstootambities. Die moeten er voor zorgen dat in 2040 de meest kwetsbare Europees beschermde plantjes geen last meer hebben van stikstof.