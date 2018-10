Meer geld nodig voor openbaar vervoer

Volgens Rover zijn de grenzen van het huidige openbaarvervoernetwerk bereikt. Er is te weinig geld beschikbaar voor nieuwe lightraillijnen en bussen hebben niet genoeg vrije busbanen. Rover vindt ook dat de geplande verhoging van de btw niet door mag gaan. Die zou openbaar vervoer duurder maken.

De sector zelf deelt de kritiek. Er is meer geld nodig dan eenmalig 2 miljard euro, zegt de brancheorganisatie OV-NL. De koepel is ook bang dat openbaar vervoer minder aantrekkelijk wordt als de btw omhoog gaat. ,,De maatregel staat bovendien haaks op de keuze van dit kabinet om duurzaam vervoer te stimuleren, en werkt averechts op de klimaatdoelstellingen'', verklaart OV-NL. De organisatie vraagt het kabinet om vervoerders en reizigers te compenseren, of om de opbrengsten in het openbaar vervoer te steken.