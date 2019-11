Bouw Namenmonument Amsterdam mag beginnen ondanks protest buurt

Ⓒ RONALD BAKKER

DEN HAAG - De bouw van het nationaal Namenmonument in Amsterdam mag beginnen op de beoogde plek, in de groenstrook tussen de Weesperstraat en de Hoftuin. De voorzieningenrechter van de Raad van State gaat niet mee in een pleidooi van omwonenden dat de plek van het Holocaustmonument ongeschikt zou zijn en oordeelt dat de bouwvergunning terecht is afgegeven.