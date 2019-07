Marco Kroon bij rechtbank voor wangedrag

Kroon werd niet lang na het incident geschorst door Defensie, waar hij bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht werkt. Hij was verbaasd over het snelle besluit van Defensie, zo liet hij later via De Telegraaf weten. De schorsingscommissie had de kwestie volgens hem binnen een kwartiertje afgehandeld. Volgens Kroon lag de beslissing al klaar en wilde de commissie niet naar zijn bewijs kijken. De vrouw van Kroon zou de hele gebeurtenis hebben gefilmd.

Kroon zei in het interview dat hij niet weet hoe hij iemand heeft beledigd. „Geloof me, als dat zou zijn gebeurd, had ik mezelf met pek en veren overgoten. Maar het is niet zo. En ik heb zeker geen kopstoot gegeven aan een agent.”