AOb: onderwijs profiteert niet

Uit de macro-economische verkenningen van het CPB blijkt dat het percentage van onze welvaart dat naar onderwijs gaat, gestaag daalt. Ⓒ ANP

DEN HAAG - ,,In de troonrede vraagt onze koning zich af of ‘wij en onze kinderen kunnen blijven rekenen op goed onderwijs’. Het antwoord op die vraag staat in de Miljoenennota en is ‘nee’, stelt Liesbeth Verheggen, voorzitter van Algemene Onderwijsbond (AOb) in reactie op de begroting 2019.