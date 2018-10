Nieuwe verdachte opgepakt voor steekpartij in Zwolse speeltuin

Zondagmiddag raakte een 35-jarige inwoner in het bijzijn van vrouw en kind zwaargewond. Ⓒ News United

ZWOLLE - In het onderzoek naar het steekincident in een speeltuin aan de Van Galenstraat in Zwolle hebben agenten dinsdagmiddag 18 september twee inwoners van Dalfsen aangehouden.