Oproep: Gaat u na een burenruzie weer als dikke vrienden door het leven?

Van achter de luxaflex de buren in de gaten houden... Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Zaterdag is Burendag! Natuurlijk kennen we allemaal de voorbeelden van uit de hand gelopen burenruzies. De buurman die zijn buurvrouw niet meer kan luchten of zien vanwege een scheve schutting of de onderbuurman die tot diep in de nacht keihard de muziek aan heeft staan.